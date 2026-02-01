В Омской области временно отключат телерадиовещание

2 февраля в период с 8:00 до 14:00 по московскому времени перебои в приеме сигнала РТРС-1 и РТРС-2 возможны в селе Бекешево. В Большеречье отключение тех же каналов пройдет на протяжении трех дней: 2, 3 и 4 февраля с 6:00 до 15:00.