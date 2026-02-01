В Омской области временно отключат телерадиовещание

Компания «РТРС» поделилась планами масштабных отключений телерадиовещания в Омской области. Они пройдут в период со 2 по 5 февраля и затронут сразу несколько районов Омской области.
2 февраля в период с 8:00 до 14:00 по московскому времени перебои в приеме сигнала РТРС-1 и РТРС-2 возможны в селе Бекешево. В Большеречье отключение тех же каналов пройдет на протяжении трех дней: 2, 3 и 4 февраля с 6:00 до 15:00.
3 февраля сбои возможны в Называевске. С 6:00 до 12:00, помимо каналов РТРС-1 и РТРС-2, там также не будет сигнала «Радио России». В Черлаке «Радио России» не будет ловить 3,4 и 5 февраля с 6:00 до 15:00.
4 февраля проблемы с приемом сигналов будут ощущаться в селах Паново и Сухое. В первом населенном пункте — с 8:00 до 14:00, ограничения коснутся каналов РТРС-1 и РТРС-2. В Сухом с 9:00 до 12:00 кратковременно, не более чем на 30 минут, пропадет сигнал РТРС-2.
В Калачинске 5 февраля с 9:00 до 12:00 отключится сигнал РТРС-1. В тот же день в населенном пункте Хутора — РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России» с 6:00 до 12:00.
Время отключений указано московское. Ограничения связаны с проведением профилактических работ. Также в РТРС предупредили о возможных переносах сроков, связанных с погодными условиями.