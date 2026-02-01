Ричмонд
Пассажиров опоздавшего поезда из Витебска разместили в гостинице

МИНСК, 1 фев — Sputnik. Белорусская железная дорога разместила в столичной гостинице «Экспресс» некоторых пассажиров опоздавшего поезда из Витебска, сообщили Sputnik в справочной службе железнодорожного вокзала.

Источник: Sputnik.by

Поезд № 711 Витебск-Минск отправился с витебского вокзала 31 января в 19:04 и прибыл в Минск с опозданием почти на два часа — в 1:32 1 февраля.

«Пассажиры, которым нужно было дождаться, пока в Минске начнет холить общественный транспорт, были размещены в гостинице “Экспресс”, — сказал в справочной службе ж/д вокзала.

Там не уточнили количества пассажиров, которым было предоставлено проживание в гостинице.

Время прибытия состава в белорусскую столицу согласно расписанию — 22:43, но по техническим причинам поезд был остановлен на перегоне Богушевская.

Опоздание на станцию Жодино составляло 2 часа 20 минут, в Минск он также прибыл с опозданием.