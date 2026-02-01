На Солнце 1 февраля произошли три сильные вспышки

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Три вспышки предпоследнего класса мощности зафиксированы на Солнце утром в воскресенье, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.
«1 февраля в 05:05 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 (N11E47) зарегистрирована вспышка M1.7 продолжительностью 20 минут. В 06:41 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 (N12E45) зарегистрирована вспышка M1.0 продолжительностью 19 минут. В 07:20 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 (N11E45) зарегистрирована вспышка M1.9 продолжительностью 27 минут», — говорится в сообщении.
Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщали, что на Солнце наблюдается формирование крупной активной области, и если рост ее площади продолжится, то в течение суток возможны вспышки высочайшего класса Х.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: А, В, С, М и Х. Минимальный класс А0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.