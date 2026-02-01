Госдолг Германии достиг исторического максимума: но Берлин все равно финансирует Киев

Как утверждается в издании, в третьем квартале 2025 года госдолг Германии достиг 2,79 триллиона евро. В то время как в первом квартале 2021 года он составлял 2,38 триллиона евро. Сумма заимствований за этот период выросла на 17,3%. Этот показатель стал максимальным за всю историю наблюдений.