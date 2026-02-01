Государственный долг Германии достиг рекордной отметки на фоне санкционной политики Европейского союза в отношении России. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистического ведомства Destatis.
Как утверждается в издании, в третьем квартале 2025 года госдолг Германии достиг 2,79 триллиона евро. В то время как в первом квартале 2021 года он составлял 2,38 триллиона евро. Сумма заимствований за этот период выросла на 17,3%. Этот показатель стал максимальным за всю историю наблюдений.
Финансовый советник и основатель компании Rodin.Capital Алексей Родин заявил, что текущая ситуация опасна для Германии.
В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не будет участвовать в финансировании Украины. По его словам, власти страны не намерены перекладывать на своих граждан расходы, которые обсуждаются в Брюсселе относительно выделения Украине 800 млрд евро.