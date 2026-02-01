Снег, гололед и −35 ночью: каким будет февраль в Казахстане

В целом самые холодные периоды синоптики ожидают в первой и второй декадах на западе, севере, в центре и на востоке. Ночные температуры могут опускаться до −21…-30, а в горных районах востока — до −35 градусов. При этом в некоторые дни вероятны оттепели.