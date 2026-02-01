Снег, гололед и −35 ночью: каким будет февраль в Казахстане

Синоптики прогнозируют, что на большей части территории республики средняя температура воздуха в феврале будет выше климатической нормы на 1−2 градуса. Лишь на юго-востоке показатели ожидаются близкими к средним многолетним значениям.
Количество осадков в целом останется в пределах нормы, однако в северо-западных областях, а также в горных и предгорных районах юга, юго-востока и востока их может выпасть больше обычного.
В первой декаде месяца на западе и северо-западе страны, включая Актюбинскую область, прогнозируют резкое похолодание: ночью до −23…-28, днем до −15…-23 градусов. К концу периода морозы ослабнут — ночью до −10…-20, днем до 0…-8.
На севере, в центре и на востоке ожидаются температурные качели: сначала потепление до −2…-10 ночью и до −1…+4 днем, затем новое похолодание до −18…-28 ночью и −13…-20 днем.
Юг, юго-запад и юго-восток встретят февраль более мягкой погодой. Здесь температура будет колебаться от −5…+5 ночью до +8…+17 днем, однако в отдельные дни возможны кратковременные заморозки.
В целом самые холодные периоды синоптики ожидают в первой и второй декадах на западе, севере, в центре и на востоке. Ночные температуры могут опускаться до −21…-30, а в горных районах востока — до −35 градусов. При этом в некоторые дни вероятны оттепели.
Осадки в северной половине страны пройдут преимущественно в виде снега. На юге и юго-западе возможны дожди и мокрый снег. Также прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра и метели, что может осложнить ситуацию на дорогах.
Ранее «Курсив» писал, что по прогнозу Казгидромета 1 февраля почти всю территорию Казахстана накроют атмосферные фронты: в ряде регионов ожидаются снег, дождь, метели, туман и гололед, а в 16 областях объявлено штормовое предупреждение. Синоптики также предупреждают об усилении ветра и сложной обстановке на дорогах.