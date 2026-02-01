Доктор Паулз назвал 5 вещей, которые каждый должен знать о своем здоровье

Простые домашние упражнения, такие как удержание планки или стояние на одной ноге, позволяют оценить уровень физической подготовки. Что касается общего состояния здоровья, существует пять показателей, которые, как сообщил Metro доктор Люк Паулз, заместитель клинического директора клиник Bupa Health, каждый взрослый должен знать о себе.
Это вес, артериальное давление, уровень холестерина, состояние сердечно-сосудистой системы и риск развития диабета.
Многие люди не знают своих ключевых показателей здоровья, что затрудняет раннее выявление возможных проблем. Доктор Паулз подчеркнул, что контроль этих данных важен для профилактики заболеваний, а при любых изменениях состояния следует обращаться к врачу.
По словам специалиста, контроль артериального давления помогает выявлять проблемы на ранних стадиях. Высокое давление может привести к инфаркту или инсульту, а низкое вызывать головокружение и обмороки. Нормальным считается давление примерно 120 на 80, измерение рекомендуется проводить сначала у специалиста, но возможно и самостоятельное при правильной технике.
Вес также является важным показателем, поскольку избыточная масса тела повышает риск диабета, некоторых видов рака и проблем с суставами. Регулярное взвешивание позволяет отслеживать изменения.
Состояние сердца напрямую влияет на общее самочувствие и может стать причиной сердечной недостаточности, нарушений ритма и инфарктов. Медицинские обследования позволяют выявлять нарушения сердечного ритма и оценивать риск сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых.
Уровень холестерина важен, так как его избыток может привести к инфаркту и инсульту, несмотря на отсутствие явных симптомов. Анализ крови позволяет определить, в норме ли показатели холестерина.
Наконец, оценка риска развития диабета 2 типа также имеет значение, поскольку болезнь на ранних стадиях часто протекает бессимптомно, но повышает вероятность инсультов и инфарктов. Анализ крови позволяет определить уровень сахара и оценить вероятность развития диабета в будущем.
Знание и контроль этих пяти показателей, по словам доктора Паулза, дают возможность своевременно выявлять проблемы и улучшать образ жизни, снижая риск серьезных заболеваний.
Ранее ученые назвали 10 продуктов для мозга, снижающих риск развития деменции.