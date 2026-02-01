Доктор Паулз назвал 5 вещей, которые каждый должен знать о своем здоровье

По словам специалиста, контроль артериального давления помогает выявлять проблемы на ранних стадиях. Высокое давление может привести к инфаркту или инсульту, а низкое вызывать головокружение и обмороки. Нормальным считается давление примерно 120 на 80, измерение рекомендуется проводить сначала у специалиста, но возможно и самостоятельное при правильной технике.