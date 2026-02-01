Ричмонд
Глава Таганрога предупредила жителей города о резком ухудшении погоды

В Таганроге до 3 февраля ожидаются похолодание, гололед и ветер до 15 м/с.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом предупредила глава города Светлана Камбулова.

— До 3 февраля ожидается резкое ухудшение погодных условий: сильное понижение температуры, ветер с порывами до 15 м/с, гололед и налипание мокрого снега на провода и деревья, — написала в своем телеграм-канале Светлана Камбулова.

Коммунальные службы Таганрога перешли на усиленный режим работы. Дороги будут обрабатывать противогололедными материалами.

— Прошу всех быть внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать правила безопасности и по возможности ограничить поездки в этот период, — добавила Светлана Камбулова.

