В Хабаровске ветеран ВОВ Юрий Ласьков отметил 101-й день рождения

Поздравление прошло в тёплой домашней обстановке. К юбиляру пришли представители администрации города и совета ветеранов. Они пожелали ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и заботы близких.
«Вы и Ваши товарищи честно служили Отечеству, верили в правое дело, возрождали нашу Родину. Ваш жизненный путь — это достойный пример для всех нас», — отметил Кравчук.
Юрий Михайлович Ласьков родился 1 февраля 1925 года в Щурове Московской области. С начала войны работал слесарем на Коломенском паровозостроительном заводе, ремонтировал танки и орудия, трудился по 12 часов в сутки. Позже его направили в снайперское училище, а затем на фронт под Курск в пехоту. В 1943 году он получил ранение при освобождении Житомирской области. После госпиталя служил в запасном авиаполку, а в 1944 году прибыл на Дальний Восток, где летал снайпером и фотографом. С 1946 по 1950 годы служил на Сахалине в разведэскадрилье.
После демобилизации Юрий Михайлович пришёл работать токарем в паровозное депо станции Хабаровск-2. В 1986 году по его инициативе открыли музей истории локомотивного депо. Все экспонаты он изготовил своими руками, используя навыки разных профессий.
В 2025 году Юрий Михайлович получил почётный знак «Заслуженный ветеран Хабаровского края». 20 октября того же года он произвёл «Полуденный выстрел» в честь 87-й годовщины образования Хабаровского края.