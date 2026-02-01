В Хабаровске ветеран ВОВ Юрий Ласьков отметил 101-й день рождения

Юрий Михайлович Ласьков родился 1 февраля 1925 года в Щурове Московской области. С начала войны работал слесарем на Коломенском паровозостроительном заводе, ремонтировал танки и орудия, трудился по 12 часов в сутки. Позже его направили в снайперское училище, а затем на фронт под Курск в пехоту. В 1943 году он получил ранение при освобождении Житомирской области. После госпиталя служил в запасном авиаполку, а в 1944 году прибыл на Дальний Восток, где летал снайпером и фотографом. С 1946 по 1950 годы служил на Сахалине в разведэскадрилье.