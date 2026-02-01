Пиар, любовь или сделка? Громкие романы Лепса, Пугачёвой и других звёзд, в которые никто не верил

Григорий Лепс и Аврора Киба: короткий роман с открытым финалом.
Союз 63-летнего певца Григория Лепса и 19-летней Авроры Кибы с самого начала вызывал вопросы. Молодость избранницы, разница в возрасте и внезапность объявления об отношениях породили массу слухов. Кроме того, Life.ru выяснил, что девушка не бедная Золушка, а наследница дорогой недвижимости у Кремля и, возможно, её семья значительно богаче певца. Лепс публично называл Аврору невестой и даже говорил о свадьбе. Только вот девушка решила разорвать отношения.
В соцсетях Киба сообщила, что они с Лепсом «официально больше не пара», подчеркнув, что расставание прошло без драм, а наоборот, на ноте благодарности и взаимоуважения. По данным СМИ, решение было принято во время отдыха в Таиланде, а вскоре папарацци запечатлели Кибу на концерте с другим мужчиной. Лепс комментариев не давал, оставив историю без чёткой развязки.
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев: пять лет под прицелом камер.
Роман телеведущей Леры Кудрявцевой и певца Сергея Лазарева с 2008-го по 2012 год с самого начала казался многим неслучайным. Причины для сомнений были весомыми: Лера старше Сергея на 12 лет, пара не жила вместе, о чём открыто говорил Лазарев, а сразу после расставания оба стремительно наладили личную жизнь.
Позже Лазарев назвал отношения «пиар-ходом», что лишь подлило масла в огонь. Лера вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова и родила дочь Машу, а Сергей стал отцом двоих детей благодаря суррогатному материнству. Была ли их история искренней — остаётся загадкой, но она точно стала одной из самых обсуждаемых в шоу-бизнесе.
Ольга Бузова и Dava: любовь или проект?
Союз поющей ведущей Ольги Бузовой и блогера Dava (Давида Манукяна) с первых дней сопровождался слухами о том, что это лишь способ раскрутки, что и оказалось правдой. Отношения сделали Даву ещё популярнее, а Ольга, казалось, нашла партнёра, готового делить с ней свет софитов.
Однако идиллию разрушил громкий разрыв. Расставание вышло конфликтным. Были и обвинения в неискренности и даже рукоприкладстве, публичные перепалки и судебные иски. Фолловеры до сих пор спорят, был ли это настоящий роман или тщательно спланированный перформанс. Косвенный аргумент в пользу второго — молниеносный релиз песни Бузовой о болезненном расставании сразу после разрыва.
Дима Билан и Настя Петрова: дружба или нечто большее?
В 2020 году фанаты поп-певца Димы Билана были озадачены. В соцсетях артиста стала часто появляться победительница шоу «Пацанки» Настя Петрова. Комментарии поклонников не заставили себя ждать: «Это пиар! Она хочет пропиариться!».
Сама Настя в интервью настаивала, что между ней и Биланом лишь духовная близость и дружба. «Мы родственные души, у нас много общего», — заявляла она. Сегодня совместных фото пары уже не найти, и история, похоже, завершилась так же незаметно, как и началась.
Это не первая подобная история в биографии Димы Билана. В 2006 году он начал встречаться с моделью Еленой Кулецкой, красивая блондинка даже снялась в клипе артиста на песню «Это была любовь». Певец пообещал жениться на Лене после победы на «Евровидении-2008», но этого не произошло, что и породило слухи о пиар-ходе. После 2009 года пара перестала появляться вместе и вскоре заявила о расставании с сохранением приятельских отношений. В 2014 году девушка вышла замуж за оператора Станислава Романовского и родила двух дочек. С Биланом они иногда общаются как старые друзья.
Алла Пугачёва и Филипп Киркоров: брак, который всех удивил.
Союз певцов Аллы Пугачёвой и Филиппа Киркорова в 1994 году стал сенсацией. Примадонна старше супруга на 18 лет, а их брак с первых дней окутывали слухи. Всех пугала их разница в статусе и возрасте. Пугачёва уже легенда, а Киркоров был только восходящей звездой.
Сама Алла Борисовна позже признавалась, что вышла замуж «по просьбе матери Киркорова», хотя Филипп настаивал: «Это был настоящий брак». К тому же не сложились отношения Пугачёвой с отцом Киркорова, а слухи о романах певца (в том числе с Машей Распутиной и Анастасией Стоцкой) лишь усиливали сомнения.
Несмотря на скепсис, пара прожила вместе 11 лет. Сегодня их союз вспоминают как один из самых неординарных в истории российского шоу-бизнеса.
Эти истории показывают, что даже в мире звёзд, где грань между реальностью и пиаром порой размыта, чувства могут быть настоящими — или казаться таковыми. А уж верить в них или нет — каждый решает сам.