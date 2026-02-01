Пиар, любовь или сделка? Громкие романы Лепса, Пугачёвой и других звёзд, в которые никто не верил

Это не первая подобная история в биографии Димы Билана. В 2006 году он начал встречаться с моделью Еленой Кулецкой, красивая блондинка даже снялась в клипе артиста на песню «Это была любовь». Певец пообещал жениться на Лене после победы на «Евровидении-2008», но этого не произошло, что и породило слухи о пиар-ходе. После 2009 года пара перестала появляться вместе и вскоре заявила о расставании с сохранением приятельских отношений. В 2014 году девушка вышла замуж за оператора Станислава Романовского и родила двух дочек. С Биланом они иногда общаются как старые друзья.