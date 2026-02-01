Ричмонд
Алматинца оштрафовали за фейк о проекте новой Конституции

Жителя Алматы привлекли к ответственности за ложное утверждение, что в новой Конституции якобы отменен запрет на продажу земель иностранным гражданам, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Об административной ответственности, которую понес распространитель ложной информации, рассказали в полиции Алматы.

«В социальных сетях и мессенджерах распространялась ложная информация о том, что в тексте проекта новой Конституции РК якобы отменен запрет на продажу земель иностранным гражданам. Указанные сведения не соответствуют действительности и являются искажением фактов. Положения, касающиеся земли и природных ресурсов, не претерпели изменений и полностью соответствуют нормам действующей Конституции Республики Казахстан. Факты распространения недостоверной информации получили правовую оценку», — говорится в сообщении.

Постановлением районного административного суда города Алматы гражданин А. признан виновным в распространении недостоверной информации и привлечен к административной ответственности с назначением штрафа в размере 20 МРП (86 500 тенге).

Департамент полиции города Алматы напоминает, что распространение недостоверной информации в публичном пространстве влечет ответственность, предусмотренную законодательством, и призывает граждан и представителей медиасообщества пользоваться исключительно официальными и проверенными источниками информации.