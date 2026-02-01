Алматинца оштрафовали за фейк о проекте новой Конституции

«В социальных сетях и мессенджерах распространялась ложная информация о том, что в тексте проекта новой Конституции РК якобы отменен запрет на продажу земель иностранным гражданам. Указанные сведения не соответствуют действительности и являются искажением фактов. Положения, касающиеся земли и природных ресурсов, не претерпели изменений и полностью соответствуют нормам действующей Конституции Республики Казахстан. Факты распространения недостоверной информации получили правовую оценку», — говорится в сообщении.