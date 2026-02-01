Трамп заявил о начале переговоров с европейскими лидерами по поводу Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил о начале переговоров по Гренландии и выразил надежду на достижение выгодной сделки для Вашингтона и Европы. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов.
По его словам, контакты по этому вопросу уже ведутся, в том числе с европейскими лидерами. Трамп отметил, что по многим аспектам сторонам удалось прийти к согласию.
— Я надеюсь, это будет хорошая сделка для всех. С точки зрения национальной безопасности это очень важная сделка. Думаю, мы заключим сделку, — сказал он.
Американский лидер также подчеркнул, что в Европе заинтересованы в том, чтобы США заключили соответствующую сделку. Он добавил, что рассчитывает на положительный итог переговоров, передает ТАСС.
31 января Европейские лидеры собрались в Брюсселе на экстренный ужин для обсуждения стремительного обострения отношений с США, которое особенно ярко проявилось в «навязчивом желании» президента Дональда Трампа приобрести Гренландию.
Ранее представители Республиканской партии США съели торт в форме Гренландии с американским флагом, чтобы отпраздновать сделку с Североатлантическим альянсом о контроле над островом.