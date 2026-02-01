Ричмонд
-6°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о начале переговоров с европейскими лидерами по поводу Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил о начале переговоров по Гренландии и выразил надежду на достижение выгодной сделки для Вашингтона и Европы. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов.

Президент США Дональд Трамп заявил о начале переговоров по Гренландии и выразил надежду на достижение выгодной сделки для Вашингтона и Европы. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, контакты по этому вопросу уже ведутся, в том числе с европейскими лидерами. Трамп отметил, что по многим аспектам сторонам удалось прийти к согласию.

— Я надеюсь, это будет хорошая сделка для всех. С точки зрения национальной безопасности это очень важная сделка. Думаю, мы заключим сделку, — сказал он.

Американский лидер также подчеркнул, что в Европе заинтересованы в том, чтобы США заключили соответствующую сделку. Он добавил, что рассчитывает на положительный итог переговоров, передает ТАСС.

31 января Европейские лидеры собрались в Брюсселе на экстренный ужин для обсуждения стремительного обострения отношений с США, которое особенно ярко проявилось в «навязчивом желании» президента Дональда Трампа приобрести Гренландию.

Ранее представители Республиканской партии США съели торт в форме Гренландии с американским флагом, чтобы отпраздновать сделку с Североатлантическим альянсом о контроле над островом.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше