Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

«Видно, что мы находимся, Москва и Московская область, в самом-самом ядре этого арктического холода, этого ультраполярного холода, который принес нам с Карского моря вот этот аномальный мороз. С точки зрения температуры это на 10−12 градусов холоднее, чем оно должно быть по климатической норме. Несмотря на то, что сейчас по климату, вот как раз с 31 января на 1 февраля, это вообще считается самым-самым холодным временем года. И, тем не менее, даже для этого времени то, что сейчас мы наблюдаем, это аномальный холод», — подчеркнул синоптик.