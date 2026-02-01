Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Небольшой снег, плотный ледяной ветер и до минус 18 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, температура будет ощущаться как минус 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Синоптическая ситуация будет развиваться в таком же холодном ключе. Мы вышли на пик Афанасьевских морозов. Поэтому столичный регион окажется на орбите влияния от тыловой части циклона, центр которого раскручивается над Мордовией. Соответственно, вот эта северная тяга ветров, она продолжится, а значит, и продолжится адверсия холода. Сегодняшний день в Москве, 1 февраля, будет самым холодным за всю текущую зиму. Будет облачно, время от времени небольшой снег, из-за чего снежный покров, высота которого на ВДНХ составляет 60 сантиметров, подрастет к вечеру до 63 сантиметров. Ветер северный, северо-западный, плотный, ледяной, такой, “пронизывающий до костей”, четыре — девять метров в секунду, порывистый. Температура сегодня в Москве минус 15 — минус 18, по области — 15−20 градусов мороза», — рассказал Тишковец.
Он отметил, что из-за такого плотного холодного ветра будет казаться, что на улице минус 25 градусов. Сработает балтийский синдром, распространенный в приморских городах, где из-за повышенной влажности и сильного ветра всегда следует реакция на ощущаемую температуру, которая кажется значительно более низкой, чем на самом деле. Атмосферное давление чуть понизится, составит 744 миллиметра ртутного столба.
«Видно, что мы находимся, Москва и Московская область, в самом-самом ядре этого арктического холода, этого ультраполярного холода, который принес нам с Карского моря вот этот аномальный мороз. С точки зрения температуры это на 10−12 градусов холоднее, чем оно должно быть по климатической норме. Несмотря на то, что сейчас по климату, вот как раз с 31 января на 1 февраля, это вообще считается самым-самым холодным временем года. И, тем не менее, даже для этого времени то, что сейчас мы наблюдаем, это аномальный холод», — подчеркнул синоптик.