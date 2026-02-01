Ученые из Германии выяснили, как поддержать уровень эндорфинов в организме

Эндорфины — это не просто «гормоны счастья», а мощные природные биохимические реакции в головном мозге, которые могут улучшить настроение, уменьшить боль и укрепить здоровье. Публикацию с портала Gesundheitstrend перевел aif.ru.
Эти вещества вырабатываются в гипофизе и гипоталамусе и действуют как естественные обезболивающие, помогая справляться со стрессом и даря чувство эйфории. Они тесно связаны с другими нейромедиаторами, такими как дофамин и серотонин, и активируют нашу систему вознаграждения.
Помимо удовольствия от спорта, эндорфины улучшают социальные связи — они усиливаются при смехе, танцах, совместных занятиях и даже свиданиях, когда возникают «бабочки в животе».
«Польза эндорфинов не ограничивается хорошим настроением: они помогают снижать уровень стресса, укрепляют иммунитет, улучшают восстановление после тренировок и поддерживают психическое равновесие», — отмечают немецкие ученые.
Но есть и обратная сторона: постоянное стремление к «эйфории» может привести к излишнему напряжению, переутомлению или даже зависимости от экстремальной активности.
Чтобы поддерживать здоровый уровень эндорфинов, достаточно регулярного спорта, общения, улыбок и приятных занятий — от прогулок до любимых хобби, добавляют эксперты.
