В Хабаровском крае подняли материнский капитал на первого ребёнка

Для семей, которые уже получили сертификат на первого ребёнка и ждут второго или последующих, доплата составит 234 321 рубль 23 копейки. Если же семья ранее не оформляла маткапитал, то при рождении первого ребёнка они смогут рассчитывать на полную сумму — около 963 тысяч рублей.