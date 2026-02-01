В Хабаровском крае подняли материнский капитал на первого ребёнка

С 1 февраля 2026 года в Хабаровском крае проиндексировали материнский капитал на первого ребёнка. Сумма увеличилась на 5,6% и теперь составляет 728 921 рубль 90 копеек, сообщили в региональном отделении Социального фонда России.
Для семей, которые уже получили сертификат на первого ребёнка и ждут второго или последующих, доплата составит 234 321 рубль 23 копейки. Если же семья ранее не оформляла маткапитал, то при рождении первого ребёнка они смогут рассчитывать на полную сумму — около 963 тысяч рублей.
Индексация проводится ежегодно и помогает компенсировать рост цен, сохраняя реальную покупательскую способность выплаты.
В крае эти изменения особенно важны для молодых родителей, которые планируют рождение ребёнка. Увеличение маткапитала даёт дополнительную уверенность в будущем и позволяет решать ключевые семейные задачи без лишних долгов. Оформить сертификат можно через портал Госуслуг или лично в отделении Социального фонда.