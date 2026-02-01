В Московском зоопарке поселились полосатый варан и пантеровый хамелеон

«В Московском зоопарке, подведомственном столичному департаменту культуры, после долгого перерыва вновь можно увидеть полосатого водного варана и пантерового хамелеона. Самец полосатого водного варана приехал в столичный зоопарк еще в 2014 году, тогда его приняли на временное содержание. Более 11 лет варан жил в отдельных помещениях, а затем для него оборудовали террариум в экспозиции. Ящерица уже адаптировалась к новому месту жительства и ежедневно греется под специальными лампами на искусственных скалах. Она питается грызунами, перепелиными яйцами, творогом и саранчой. Рептилию можно увидеть в павильоне “Террариум” на новой территории», — говорится в сообщении.