В Госдуме предложили снимать на видео все сделки с недвижимостью

Группа депутатов Госдумы РФ предложила обязать нотариусов снимать на видео моменты заключения сделок с недвижимостью. Сегодня, 1 февраля, в нижнюю палату парламента был внесен соответствующий законопроект.
Предполагается, что видеозаписи будут храниться как доказательства совершения сделок с учетом сроков давности уголовного преследования по статьям, связанным с мошенничеством в данной сфере.
«У пожилого человека недвижимость часто является единственным активом, надеждой на обеспеченную старость. Бабушка, подписывая документы у нотариуса, не ожидает, что после заключения сделки окажется на улице, не имея возможности оспорить сомнительные документы. Мошенники не гнушаются наживаться на тех, кто наивен и верит всему на слово, не имея возможности самостоятельно вникнуть в юридические тонкости», — прокомментировал ситуацию в защиту законопроекта депутат Леонид Слуцкий.
Ранее сообщалось, что Госдума разрешила Росфинмониторингу менять минимальную сумму сделок с недвижимостью, подлежащих обязательному контролю.