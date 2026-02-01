Ричмонд
В Госдуме предложили снимать на видео все сделки с недвижимостью

В Госдуму РФ внесли законопроект, которым предлагается обязать нотариусов снимать на видео моменты заключения сделок с недвижимостью.

Источник: Аргументы и факты

Группа депутатов Госдумы РФ предложила обязать нотариусов снимать на видео моменты заключения сделок с недвижимостью. Сегодня, 1 февраля, в нижнюю палату парламента был внесен соответствующий законопроект.

Предполагается, что видеозаписи будут храниться как доказательства совершения сделок с учетом сроков давности уголовного преследования по статьям, связанным с мошенничеством в данной сфере.

«У пожилого человека недвижимость часто является единственным активом, надеждой на обеспеченную старость. Бабушка, подписывая документы у нотариуса, не ожидает, что после заключения сделки окажется на улице, не имея возможности оспорить сомнительные документы. Мошенники не гнушаются наживаться на тех, кто наивен и верит всему на слово, не имея возможности самостоятельно вникнуть в юридические тонкости», — прокомментировал ситуацию в защиту законопроекта депутат Леонид Слуцкий.

Ранее сообщалось, что Госдума разрешила Росфинмониторингу менять минимальную сумму сделок с недвижимостью, подлежащих обязательному контролю.

