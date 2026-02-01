В файлах Эпштейна несколько раз упоминается Жириновский: подробности

Данные были обнародованы на сайте Минюста США. Фамилия политика упоминается в документах пять раз в двух статьях — американского журнала Foreign Affairs, а также издания The Economist за 2011 и 2012 годы. Однако на сайте ведомства не поясняется, почему материалы были приведены в документах.