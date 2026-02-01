Ричмонд
В файлах Эпштейна несколько раз упоминается Жириновский: подробности

Имя Жириновского пять раз упоминается в опубликованных файлах Эпштейна.

Источник: Комсомольская правда

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский упоминается в файлах скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает RT.

Данные были обнародованы на сайте Минюста США. Фамилия политика упоминается в документах пять раз в двух статьях — американского журнала Foreign Affairs, а также издания The Economist за 2011 и 2012 годы. Однако на сайте ведомства не поясняется, почему материалы были приведены в документах.

Напомним, Министерство юстиции США объявило, что опубликовало новые файлы по делу Эпштейна, и имена известных людей не были скрыты. Всего по делу обнародовано более трех миллионов страниц — новыми являются 2000 видеороликов и 180 000 изображений.

Согласно данным ФБР, в новых файлах содержится информация, что три десятилетия назад действующий президент США Дональд Трамп якобы имел связь с 13-летней девочкой. При этом Министерство юстиции США опровергло соответствующую информацию.

Также сообщалось, что облачающий Трампа документ пропал из файлов по делу обвиненного в сексуальной эксплуатации Эпштейна. Причиной была названа «перегруженность сервера», однако на данный момент доступ к нему возвращен.

Приглашения финансиста Эпштейна посетить принадлежавший ему остров получал и миллиардер и бизнесмен Илон Маск. Об этом он написал в своих соцсетях. Бизнесмен утверждает, что мало общался с Эпштейном и неоднократно отклонял приглашения на его остров.

При этом в новых файлах по делу Эпштейна можно найти информацию, что в конце ноября 2012 года Маск обсуждал с Эпштейном детали своего трансфера на остров.

В комитете Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов по надзору и подотчетности также заинтересовались действиями Билла и Хиллари Клинтон. Их планируют привлечь к ответственности за неявку за допрос по делу Эпштейна. Комитет потребовал от семьи Клинтон дать ответы и явиться на допрос.

