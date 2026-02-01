В Башкирии во время рейдов поймали 50 нетрезвых водителей

Во время массовых проверок в Башкирии задержали 50 пьяных водителей. Об этом сообщили в ГАИ республики.
По предоставленным данным, среди задержанных семеро сели за руль пьяными повторно. Всего выявили 1600 нарушений правил. Во время рейдов также выявили 29 водителей без прав.
Среди нарушений также был 21 выезд на встречную полосу, за нарушение перевозки детей в салоне привлекли 32 водителя.
