Боксёр Кинглси Ибе ударами сорвал парик с головы Джаррелла Миллера

В перерыве перед следующей частью боя он полностью снял парик и бросил его в толпу. По итогам поединка судьи отдали победу 37-летнему Миллеру. После боя он рассказал, что волосы выпали у него недавно. По словам боксёра, причиной этого стало средство для волос, которое он взял у своей матери.