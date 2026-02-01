Боксёр Кинглси Ибе ударами сорвал парик с головы Джаррелла Миллера

Американский боксёр в тяжёлом весе Кинглси Ибе во время боя сорвал парик сорвал с головы своего противника Джаррелла Миллера. Бой проходил в спортивном комплексе в Нью-Йорке «Мэдисон-сквер-гарден».
Спортсмен потерял накладные волосы вследствие серии ударов, которые пропустил. Это произошло в конце второго раунда. В какой-то момент Миллер откинул голову назад, а его парик сдвинулся в обратную сторону.
На мгновение зрители заметили оголённый участок кожи. Некоторые очевидцы в шутку сравнили сорванный парик со снятым скальпом. Спортсмен завершил раунд с частично прикреплёнными волосами.
В перерыве перед следующей частью боя он полностью снял парик и бросил его в толпу. По итогам поединка судьи отдали победу 37-летнему Миллеру. После боя он рассказал, что волосы выпали у него недавно. По словам боксёра, причиной этого стало средство для волос, которое он взял у своей матери.
