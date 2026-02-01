Родители пожаловались на холодные обеды в школе № 55 в Волгограде

Родители учеников школы № 55 Советского района Волгограда обратили внимание на серьезные проблемы с питанием в школьной столовой, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Главная претензия, которую они озвучили на прямой линии с президентом, касалась того, что блюда подаются холодными. Дети часто отказываются есть такую еду, предпочитая покупать горячие продукты в школьном киоске. Из-за этого родителям приходится ежедневно давать детям деньги на обед, чтобы те могли полноценно поесть.
Народный фронт по региону не оставил это обращение без внимания и взял ситуацию под свой контроль. Представители ОНФ оперативно выехали в школу для проведения проверки. В ходе мониторинга выяснилось, что в целом организация питания в учебном заведении находится на достаточно высоком уровне. Однако сами школьники подтвердили, что еда действительно иногда бывает холодной, что и вызывает их недовольство.
Администрация школы, ознакомившись с результатами проверки и жалобами родителей, заверила, что незамедлительно примет все необходимые меры для устранения выявленных проблем с температурным режимом подаваемых блюд. Народный фронт, со своей стороны, продолжит внимательно следить за развитием ситуации и контролировать выполнение обещаний по улучшению качества питания в школе № 55, чтобы обеспечить ученикам горячие обеды.