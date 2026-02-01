Родители пожаловались на холодные обеды в школе № 55 в Волгограде

Народный фронт по региону не оставил это обращение без внимания и взял ситуацию под свой контроль. Представители ОНФ оперативно выехали в школу для проведения проверки. В ходе мониторинга выяснилось, что в целом организация питания в учебном заведении находится на достаточно высоком уровне. Однако сами школьники подтвердили, что еда действительно иногда бывает холодной, что и вызывает их недовольство.