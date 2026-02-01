Страшно опасные шарики: Какие органы страдают от модного бабл-ти

Как пояснила владелица кофеен Галина Радаева, шарики из крахмала должны храниться в холодильнике не более 4−6 часов. Основные риски связаны с тем, что неразжёванные шарики могут разбухать и слипаться в желудочно-кишечном тракте, вызывая непроходимость кишечника, отметил врач Дмитрий Монахов. Кроме того, напиток отличается высокой калорийностью при минимальной питательной ценности. Детский стоматолог Анастасия Арутюнова добавила, что систематическое употребление бабл-ти, насыщенного сахаром и крахмалом, провоцирует развитие кариеса.