Страшно опасные шарики: Какие органы страдают от модного бабл-ти

Популярный напиток бабл-ти, особенно его классическая версия с шариками тапиоки, может представлять опасность для здоровья из-за состава и неправильного хранения ингредиентов, предупредили эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой».

Источник: Life.ru

Как пояснила владелица кофеен Галина Радаева, шарики из крахмала должны храниться в холодильнике не более 4−6 часов. Основные риски связаны с тем, что неразжёванные шарики могут разбухать и слипаться в желудочно-кишечном тракте, вызывая непроходимость кишечника, отметил врач Дмитрий Монахов. Кроме того, напиток отличается высокой калорийностью при минимальной питательной ценности. Детский стоматолог Анастасия Арутюнова добавила, что систематическое употребление бабл-ти, насыщенного сахаром и крахмалом, провоцирует развитие кариеса.

«Быстрые углеводы становятся пищей для микробов в полости рта, которые при переработке выделяют кислоту. Эта кислота растворяет эмаль и запускает процесс кариеса», — подчеркнула эксперт.

Ранее в Тайване 26-летней женщине пришлось начать диализ после того, как у неё полностью отказали почки. Причиной врачи назвали ежедневное употребление бабл-ти. Кроме того, бабл-ти при регулярном употреблении может спровоцировать серьёзные нарушения в работе кишечника.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

