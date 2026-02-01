Оперная дива Анна Нетребко ликвидирует свой бизнес в России

Оперная дива вела индивидуальное предпринимательство в области исполнительских искусств с 2021 года. Однако последние годы не всё складывалось гладко, а недавно выяснилось, что артистка задолжала бюджету соцвзносы по ИП на сумму свыше 50 тысяч рублей. Нетребко решила закончить с бизнесом и оборвать связи с Россией. Тем более что с 2006 года у неё есть гражданство Австрии.
Сейчас она редко бывает в РФ и не даёт здесь концертов, зато продолжает выступать в европейских странах. Хотя Нетребко всячески критикует спецоперацию, отношение к ней в ЕС неоднозначное. Так, в Лондоне даже пытались запретить её концерты, а украинцы продолжают считать её пророссийской артисткой.
Ранее сообщалось, что певица Ёлка (настоящее имя — Елизавета Иванцив) приняла решение отказаться от украинского гражданства, исполнительница уже получила российский паспорт. Артистка решила вопрос с гражданством накануне своей свадьбы, состоявшейся недавно.
