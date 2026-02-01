Без воды, продуктов и с замёрзшими трубами: что происходит на закованной во льдах Балтийской косе

«Водопровод у нас уже замёрз. Это значит, что ничего не помыть, канализация не работает. Будем бегать в −30 в дачный на улицу. У нас пока работает генератор, но топлива две канистры — это примерно дней на пять. Будем включать часа на 4−5 в день, возможно и на меньше», — делятся в «Ржавом городе».