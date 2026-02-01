Тем, кто устроится в грузоперевозки, повезет, остальным не очень: Как власти распорядятся Железной дорогой Молдовы

Правительство 4 февраля рассмотрит проект постановления о «реорганизации» государственного предприятия «Железная дорога Молдовы».
По классической схеме грабежа предприятие распилят на несколько частей. Пассажирские и грузовые перевозки перейдут к новому акционерному обществу со 100-процентным государственным капиталом — «Железная дорога Молдовы — Пассажиры и груз», единственным акционером которого станет Агентство публичной собственности. Собственно ЖДМ оставят управление железнодорожной инфраструктурой, сообщает Телеграм-канал «Спутник Молдова».
Новая компания примет активы и обязательства на сумму свыше 1,5 млрд леев, включая долги и обязательства перед персоналом и социальными фондами. Также ей перейдут обязательства по контрактам с внешними партнёрами на сумму около 860 млн леев.
Об этом сейчас в правительстве прямо не говорят, но мы вам расскажем, что будет дальше.
Дальше они еще раз «реорганизуют» эту новую компанию, отрежут в отдельные предприятия пассажирские и грузовые перевозки.
Убыточные пассажирские оставят государству. Прибыльные грузовые — продадут за гроши Серьезному Иностранному Инвестору, который предложит самый жирный откат.
Долги (в том числе по зарплате) так и останутся висеть на новой госкомпании, у которой, кроме этих долгов, больше ничего и не будет. Шанс получить оттуда деньги будет равен примерно нулю.
Тарифы и цены на перевозки в процессе неизбежно взлетят — потому что иностранный (а какой же еще?) владелец грузоперевозок постарается побыстрее выжать из ветхой железной дороги все, что возможно, пока она окончательно не загнулась.
Тем железнодорожникам, которые устроятся в грузоперевозки, повезет. Остальным — не очень.
Таков путь. Железнодорожный путь.
