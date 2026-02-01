Почти сотня деревень-тезок насчитывается в Нижегородской области

Напомним, в регионе проводится работа по устранению одноименных населенных пунктов. Причиной изменений стала техническая проблема: после объединения муниципалитетов в округа в их составе оказались населённые пункты с одинаковыми названиями и статусом. Это нарушает требования Федеральной информационной адресной системы, которая не допускает совпадений адресообразующих элементов в пределах одного округа. В результате возникли сложности с регистрацией недвижимости, подключением коммуникаций и ведением адресного реестра.