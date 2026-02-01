Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве раскрыли число обустроенных за зиму лыжных трасс

За эту зиму в парках Москвы обустроили 80 лыжных трасс общей протяженностью 300 километров. Об этом ТАСС рассказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Источник: Мослента

«В этом сезоне на территории парков доступно 13 лыжных трасс с искусственным покрытием и 67 естественных лыжных маршрутов. Их общая протяженность — 310 километров», — сообщил Фурсин.

Он уточнил, что в течение целого сезона специальные службы ведут работы по содержанию трасс. Техника регулярно обновляет и утрамбовывает покрытие — инфраструктура для зимнего отдыха в столице работает по всему городу.

При этом активный отдых теперь доступен лыжникам с любым уровнем подготовки. В каждом парке предлагаются разнообразные маршруты (от 2 до 22,88 километра), чтобы посетители могли сполна насладиться катанием.

Ранее сообщалось, что в столице подготовили более 700 километров лыжных трасс. Подробностями поделился мэр Москвы Сергей Собянин.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше