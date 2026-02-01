Ночь на 1 февраля стала самой холодной в Москве с начала зимы

«Под утро минимальный термометр на опорной метеостанции ВДНХ показал минус 21,0 градус, что является самым морозным значением за всю зиму. Это на 9 градусов холоднее, чем положено по климатической норме самого студеного времени года. В центре столицы, на Балчуге, было минус 20,2 градуса, на метеостанции МГУ — минус 21,2 градуса, в Тушино — минус 21,7 градуса. В Подмосковье самые сильные морозы отмечались в Волоколамске — минус 24,3 градуса», — рассказал Тишковец.