Ночь на 1 февраля стала самой холодной в Москве с начала зимы

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, температура воздуха опустилась до минус 21 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Под утро минимальный термометр на опорной метеостанции ВДНХ показал минус 21,0 градус, что является самым морозным значением за всю зиму. Это на 9 градусов холоднее, чем положено по климатической норме самого студеного времени года. В центре столицы, на Балчуге, было минус 20,2 градуса, на метеостанции МГУ — минус 21,2 градуса, в Тушино — минус 21,7 градуса. В Подмосковье самые сильные морозы отмечались в Волоколамске — минус 24,3 градуса», — рассказал Тишковец.
Он отметил, что минувший январь в Москве стал ровно на два градуса холоднее положенного по многолетним наблюдениям, при этом осадков выпало 156% от месячной нормы. И начавшийся февраль поддержал отрицательное отклонение температуры от средних параметров метеостатистики.