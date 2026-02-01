«Владелец дома приютил двух людей». Спасатели обнаружили на месте пожара под Докшицами останки трех человек

Три человека погибли в сгоревшем доме в деревне Козлы Докшицкого района, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
В ночь на 1 февраля поступило сообщение о возгорании частного дома в деревне Козлы.
«При ликвидации пожара спасатели обнаружили останки трех человек. Предварительно, среди погибших — хозяин жилья и двое односельчан (мужчина и женщина)», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, спасатели и эксперты. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.
Выяснились и некоторые подробности трагедии. Соседи рассказали, что владелец дома приютил двух людей, у которых закончились дрова. Они с января жили вместе и распивали спиртное. В этом доме раньше уже возникало возгорание из-за непотушенной сигареты.
