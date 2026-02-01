Завершается строительство ледовой арены на Стрелке в Нижнем Новгороде

В настоящее время на территории арены проводятся работы по вводу в эксплуатацию и настройке оборудования. Специалисты занимаются регулировкой внутренних инженерных систем, включая вентиляцию, отопление и специальные установки для поддержания ледового покрытия в идеальном состоянии. Параллельно строительная компания устраняет недостатки, выявленные инспекционными органами во время проверок, включая корректировку систем безопасности и мониторинга с помощью видеонаблюдения.