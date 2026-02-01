Завершается строительство ледовой арены на Стрелке в Нижнем Новгороде

Строительство ледовой арены на Стрелке в Нижнем Новгороде близится к завершению и должно быть завершено к концу января 2026 года. Уровень готовности объекта составляет 99%. Об этом сообщает издание «Открытый Нижний».
В настоящее время на территории арены проводятся работы по вводу в эксплуатацию и настройке оборудования. Специалисты занимаются регулировкой внутренних инженерных систем, включая вентиляцию, отопление и специальные установки для поддержания ледового покрытия в идеальном состоянии. Параллельно строительная компания устраняет недостатки, выявленные инспекционными органами во время проверок, включая корректировку систем безопасности и мониторинга с помощью видеонаблюдения.
В конце декабря 2025 года начнется финальная инспекция комплекса, необходимая для получения разрешительной документации от регулирующих органов, что позволит проводить матчи Континентальной хоккейной лиги. Ранее правительство области сообщало о планах открыть арену в начале 2026 года, и слухи о возможном переносе сдачи объекта на конец года не соответствуют утвержденному графику.
Переезд хоккейного клуба «Торпедо» на новую ледовую арену запланирован на март 2026 года. Точные сроки будут согласованы с КХЛ с учетом расписания текущего сезона и результатов контрольных мероприятий. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что при открытии арены необходимо учитывать даже самые мелкие технические детали, которые могут повлиять на игру команды.
Этот ледовый дворец станет крупнейшим спортивным сооружением с искусственным льдом в регионе. Главная арена сможет принять около 12 тысяч зрителей. Проект комплекса также включает два тренировочных катка, залы для различных видов спорта и развитую инфраструктуру для проведения соревнований и массовых мероприятий.