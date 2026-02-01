Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Южноуральские полицейские устроили детям из социального центра день хоккея

Сотрудники полиции Челябинской области свозили воспитанников центра «Надежда» на матч в Магнитогорск.

Источник: Полиция Южного Урала

Сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области вместе с партнерами подарили воспитанникам социально-реабилитационного центра «Надежда» из Октябрьского района поездку в Магнитогорск. Для ребят подготовили экскурсионно-спортивную программу, главным событием которой стал матч КХЛ между «Металлургом» и «Динамо-Минск».

— Для сотрудников полиции важно, чтобы дети чувствовали заботу и видели, что мир полон добрых людей и интересных событий, — отметили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Перед игрой дети побывали на экскурсии по «Арене-Металлург», заглянули за кулисы и посетили музей клуба, где увидели знаменитую «Золотую клюшку» Сергея Мозякина. Завершился день хоккейным матчем, в котором «Металлург» порадовал юных болельщиков победой со счетом 5:4.