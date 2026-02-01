Южноуральские полицейские устроили детям из социального центра день хоккея

Сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области вместе с партнерами подарили воспитанникам социально-реабилитационного центра «Надежда» из Октябрьского района поездку в Магнитогорск. Для ребят подготовили экскурсионно-спортивную программу, главным событием которой стал матч КХЛ между «Металлургом» и «Динамо-Минск».