Южноуральские полицейские устроили детям из социального центра день хоккея

Сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области вместе с партнерами подарили воспитанникам социально-реабилитационного центра «Надежда» из Октябрьского района поездку в Магнитогорск. Для ребят подготовили экскурсионно-спортивную программу, главным событием которой стал матч КХЛ между «Металлургом» и «Динамо-Минск».
— Для сотрудников полиции важно, чтобы дети чувствовали заботу и видели, что мир полон добрых людей и интересных событий, — отметили в ГУ МВД России по Челябинской области.
Перед игрой дети побывали на экскурсии по «Арене-Металлург», заглянули за кулисы и посетили музей клуба, где увидели знаменитую «Золотую клюшку» Сергея Мозякина. Завершился день хоккейным матчем, в котором «Металлург» порадовал юных болельщиков победой со счетом 5:4.