Россиян предупредили о новой уловке мошенников

Как рассказал эксперт, мошенники совершают звонки по широкой базе в тех регионах, в которых в последнее время происходят обильные снегопады. Они рассказывают тревожные истории, чтобы создать ощущение срочности и проблемы, однако основная цель — убедить человека назвать «контрольный код» якобы для «подтверждения заявки», который на самом деле нужен для доступа к банковской карте или подтверждения несанкционированного платежа.