В Перми с недобросовестного строителя суд взыскал штраф в тройном объеме

Суд Орджоникидзевского района Перми встал на сторону местного жителя в споре с недобросовестным подрядчиком из Краснокамска. Суд обязал строителя выплатить сумму, втрое превышающую полученный аванс.
Конфликт произошел весной 2025 года, когда мужчина заказал постройку хозяйственного помещения за 150 тысяч. Он перевел подрядчику аванс — 100 500 рублей, но к назначенному майскому сроку тот даже не приступил к делу. На письменную претензию с просьбой вернуть деньги строитель не ответил. В итоге заказчик подал иск в суд и потребовал не только вернуть аванс, но и выплатить неустойку за каждый день задержки, а также штраф по закону «О защите прав потребителей» — за то, что его законное требование проигнорировали.
— В ходе разбирательства Орджоникидзевский районный суд Перми установил, что подрядчик действительно не выполнил свои обязательства по договору, — сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.