В Перми с недобросовестного строителя суд взыскал штраф в тройном объеме

Конфликт произошел весной 2025 года, когда мужчина заказал постройку хозяйственного помещения за 150 тысяч. Он перевел подрядчику аванс — 100 500 рублей, но к назначенному майскому сроку тот даже не приступил к делу. На письменную претензию с просьбой вернуть деньги строитель не ответил. В итоге заказчик подал иск в суд и потребовал не только вернуть аванс, но и выплатить неустойку за каждый день задержки, а также штраф по закону «О защите прав потребителей» — за то, что его законное требование проигнорировали.