Перебои электричества произошли в хуторах Морозовского района Ростовской области

На Дону восстановили электроснабжение хуторов Морозовского района.

Источник: Комсомольская правда

В нескольких хуторах Морозовского района Ростовской области восстановили электроснабжение. Об этом сообщил районный глава Петр Тришечкин.

— Электроснабжение в хуторах Золотой, Ленина, Покровский и Донской восстановлено. Благодарю бригады энергетиков, работавших не покладая рук, невзирая на сложные погодные условия, — написал в своем телеграм-канале Петр Тришечкин.

Напомним, перебои электроснабжения зафиксировали 31 января. Все работы также выполнили вчера. Сначала подключение восстановили в хуторах Донском, Покровском и Ленина, затем энергоресурс вернули в хутор Золотой.

