Пострадавшим от коммунальной аварии в Бодайбо выплатят по 15 тысяч рублей

Как рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области, на месте перемерзания продолжают монтировать резервный металлический водопровод общей протяжённостью 750 метров. На месте работают 30 человек, к ним присоединятся специалисты из крупных компаний региона. Ранее была предпринята попытка проложить поверх замерзшего участка гибкие шланги для подачи воды на котельные, однако из-за низких температур задумка не оправдала ожиданий.