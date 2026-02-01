Пострадавшим от коммунальной аварии в Бодайбо выплатят по 15 тысяч рублей

Как рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области, на месте перемерзания продолжают монтировать резервный металлический водопровод общей протяжённостью 750 метров. На месте работают 30 человек, к ним присоединятся специалисты из крупных компаний региона. Ранее была предпринята попытка проложить поверх замерзшего участка гибкие шланги для подачи воды на котельные, однако из-за низких температур задумка не оправдала ожиданий.
Ещё один актуальный вопрос связан с предоставлением пострадавшим от коммунальной аварии жителям Бодайбо единовременной материальной помощи в размере 15 тысяч рублей на человека. Список домов будет опубликован дополнительно.