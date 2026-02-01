Жителям РТ напомнили: февраль-месяц для вакцинации от клещевого энцефалита

В плановом порядке обязательной вакцинации подлежат люди из групп профессионального риска, такие как те, кто выезжает на территории, эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту, и работники, выполняющие работы с высоким риском контакта с клещами. К таким работам относятся лесозаготовка, сельскохозяйственные и гидромелиоративные мероприятия, экспедиции, расчистка и благоустройство леса и другие.