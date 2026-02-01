Жителям РТ напомнили: февраль-месяц для вакцинации от клещевого энцефалита

Клещи пробуждаются от зимней спячки с наступлением весны, когда появляются первые проталины. Поэтому уже в марте-апреле необходимо быть готовыми к встрече с этими опасными насекомыми.
На сегодняшний день нет прививок от всех болезней, передаваемых клещами, но существует вакцина против клещевого энцефалита, который является одним из самых серьёзных заболеваний. Процесс вакцинации от клещевого энцефалита занимает около полутора месяцев, поэтому к новому сезону следует готовиться заранее. Оптимальным временем для начала вакцинации является февраль.
В плановом порядке обязательной вакцинации подлежат люди из групп профессионального риска, такие как те, кто выезжает на территории, эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту, и работники, выполняющие работы с высоким риском контакта с клещами. К таким работам относятся лесозаготовка, сельскохозяйственные и гидромелиоративные мероприятия, экспедиции, расчистка и благоустройство леса и другие.
Для этой категории граждан вакцинация проводится бесплатно в медицинских учреждениях. В 2026 году планируется иммунизировать против клещевого вирусного энцефалита 12802 человек, сообщает Роспотребнадзор по РТ.