Два спортсмена из Башкирии завоевали медали на Кубке мира по фехтованию

Оба — воспитанники уфимской школы олимпийского резерва.

Источник: Комсомольская правда

В Тунисе два спортсмена из Башкирии завоевали медали на Кубке мира по фехтования. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Амир Фахретдинов и Ростислав Хамдамов — воспитанники уфимской школы олимпийского резерва. Тренируются юниоры на базе Центра фехтования под руководством Тимура Арсланова, отметил глава.

Хабиров напомнил, что Центр фехтования открыли в 2024 году. За это время в нем уже прошли Чемпионат России по фехтования, спартакиады и первенства.

