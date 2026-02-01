Два спортсмена из Башкирии завоевали медали на Кубке мира по фехтованию

В Тунисе два спортсмена из Башкирии завоевали медали на Кубке мира по фехтования. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
Амир Фахретдинов и Ростислав Хамдамов — воспитанники уфимской школы олимпийского резерва. Тренируются юниоры на базе Центра фехтования под руководством Тимура Арсланова, отметил глава.
Хабиров напомнил, что Центр фехтования открыли в 2024 году. За это время в нем уже прошли Чемпионат России по фехтования, спартакиады и первенства.
