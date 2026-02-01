Свыше 12,2 тысячи кубометров снега вывезли с улиц Воронежа за ночь

Как ожидалось, накануне вечером комбинаты благоустройства вплотную занялись вывозом снега с центральных улиц города — Плехановской, площади Ленина, Платонова, Станкевича, Свободы, Театрального проезда, Кирова, Таранченко, Орджоникидзе, Дзержинского, 25 Октября, Театральной и проспекта Революции. За восемь часов — с 22:00 31 января до 6:00 1 февраля — 288 единиц коммунальной техники общими усилиями вывезли более 12,2 тысячи кубометров снега.
— Днем комбинаты продолжают работу, — заверили в администрации города.
Как сообщили в управе Ленинского района, в 22:00 1 февраля до 6:00 2 февраля будут вывозить снег с улицы Большая Стрелецкая и Станкевича (участок от переулка Красноармейский до улицы Большая Стрелецкая). Для этого совместно с автоинспекторами перекроют улицу, оставив движение только для тех, кто здесь проживает.
