Свыше 12,2 тысячи кубометров снега вывезли с улиц Воронежа за ночь

Как сообщили в управе Ленинского района, в 22:00 1 февраля до 6:00 2 февраля будут вывозить снег с улицы Большая Стрелецкая и Станкевича (участок от переулка Красноармейский до улицы Большая Стрелецкая). Для этого совместно с автоинспекторами перекроют улицу, оставив движение только для тех, кто здесь проживает.