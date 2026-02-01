Онищенко рассказал, опасна ли для России оспа обезьян

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Оспу обезьян взяли на контроль в прошлом веке, в России есть все необходимое для диагностики данного заболевания, рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее Домодедовская больница сообщала, что пациент с предварительным диагнозом «оспа обезьян» доставлен в их медучреждение, ему проводят диагностические исследования. Совместно с территориальными органами Роспотребнадзора проводятся соответствующие изоляционные мероприятия.
«Ничего страшного в этом нет. Оспа обезьян, мы ее, когда ликвидировали натуральную оспу, сразу взяли на контроль. Это был 1980 год, я говорю мы, потому что я уже в этом участвовал… Диагностика у нас есть на эту болезнь», — сказал Онищенко.
Он уточнил, что пациента, в случае подтверждения диагноза, изолируют и вылечат. Самолет, на котором летел зараженный, берут на контроль.
«По линии Минздрава пройдет информация. И этих людей возьмут на контроль, за ними будут наблюдать. Никуда их там изолировать не будут, но предупредят — если у вас какая-то температура, немедленно обращайтесь», — добавил Онищенко.
Академик уточнил, что в самолете передача вируса могла осуществиться через использование туалета, через пищу это маловероятно.