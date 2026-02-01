Онищенко рассказал, опасна ли для России оспа обезьян

«Ничего страшного в этом нет. Оспа обезьян, мы ее, когда ликвидировали натуральную оспу, сразу взяли на контроль. Это был 1980 год, я говорю мы, потому что я уже в этом участвовал… Диагностика у нас есть на эту болезнь», — сказал Онищенко.