Саперы из Ростовской области обезвредили фугасную авиабомбу

Авиабомбу времен Великой Отечественной войны обезвредили донские спасатели.

Источник: Комсомольская правда

Саперы из Ростовской области обезвредили авиабомбу в Краснодарском крае. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Взрывоопасный боеприпас весом в 250 кг обнаружили в Новороссийске при проведении земляных работ. Немецкая фугасная авиабомба пролежала в поле со времен Великой Отечественной войны.

Обезвредили снаряд представители Донского спасательного центра МЧС России, специалистам экстренной службы также помогали сотрудники МВД и специалисты управления ГО и ЧС Новороссийска.

— Снаряд доставили на специализированный полигон Раевский, там его подорвали в безопасных в условиях, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

