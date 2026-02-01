В ГД внесли проект об обязательной видеофиксации сделок с недвижимостью

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают обязать нотариусов фиксировать на видео все сделки с недвижимостью.
Как отметили в пресс-службе партии, соответствующий законопроект внесен на рассмотрение палаты парламента 1 февраля. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Законопроектом предлагается закрепить на законодательном уровне при удостоверении всех сделок, связанных с недвижимым имуществом, обязанность нотариуса использовать средства видеофиксации в порядке, установленном Федеральной нотариальной палатой по согласованию с Минюстом России», — сказано в пояснительной записке.
В документе отмечается, что срок хранения таких материалов должен быть предусмотрен с учетом сроков давности уголовного преследования, так как они могут послужить доказательствами совершения преступлений.
Авторы инициативы подчеркивают, что, по данным исследовательского центра «Аналитика. Бизнес. Право», с 2019 года число преступлений, связанных с мошенничеством в сфере недвижимости, превысило 40 тысяч. Они добавили, что судебная практика содержит множество примеров, когда, заключая сделки по продаже недвижимости, граждане полагают, что не продают, а лишь сдают помещение в наем, регистрируют в нем временно третье лицо или продают жилое помещение с правом пожизненного проживания в нем или содержания. По их словам, такие продавцы могут находиться под влиянием заблуждения о существе совершаемых ими действий.
«При этом многие граждане, особенно пенсионного и предпенсионного возраста, испытывают сложности с прочтением документов мелким шрифтом, могут страдать ухудшением памяти или иными сложностями в восприятии происходящих с ними действий. Данные граждане обладают полной дееспособностью, но все равно имеют высокий риск стать жертвой мошеннических действий. В то же время на практике оспорить такую сделку, совершенную в присутствии нотариуса, представляется крайне затруднительным», — говорится в пояснительной записке.
Парламентарии уверены, что принятие инициативы должно снизить число случаев мошеннических действий с участием граждан, которые могут в полной мере не осознавать сути совершаемой сделки.
Кроме того, по их мнению, результаты видеофиксации будут служить доказательствами в пользу продавца, подтверждающими, например, что сделка была на самом деле направлена на иные правовые последствия. Помимо этого, видеофиксация может помочь защитить интересы добросовестного приобретателя от возможных злоупотреблений со стороны продавца или его родственников.