В ГД внесли проект об обязательной видеофиксации сделок с недвижимостью

Авторы инициативы подчеркивают, что, по данным исследовательского центра «Аналитика. Бизнес. Право», с 2019 года число преступлений, связанных с мошенничеством в сфере недвижимости, превысило 40 тысяч. Они добавили, что судебная практика содержит множество примеров, когда, заключая сделки по продаже недвижимости, граждане полагают, что не продают, а лишь сдают помещение в наем, регистрируют в нем временно третье лицо или продают жилое помещение с правом пожизненного проживания в нем или содержания. По их словам, такие продавцы могут находиться под влиянием заблуждения о существе совершаемых ими действий.