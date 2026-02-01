Омский министр рассказала о новом сервисе для планирования и рождения ребенка

Министр труда и соцразвития Омской области Ирина Варнавская в своем телеграм-канале рассказала о новом сервисе для тех, в чьих семьях ожидается пополнение. Сервис «Планирование и рождение ребенка» заработал на Госуслугах.
Как сообщила Варнавская, на платформе собрана вся необходимая информация, начиная от планирования беременности до выбора детского сада. Так, здесь можно узнать о том, какие показатели здоровья желательно проверить будущим родителям, записаться в женскую консультацию, оформить выплаты и зарегистрировать рождение ребенка.
После рождения малыша с помощью сервиса его можно записать в детский сад, узнать о пособиях, льготах и прочих мерах поддержки.