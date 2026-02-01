Омский министр рассказала о новом сервисе для планирования и рождения ребенка

Как сообщила Варнавская, на платформе собрана вся необходимая информация, начиная от планирования беременности до выбора детского сада. Так, здесь можно узнать о том, какие показатели здоровья желательно проверить будущим родителям, записаться в женскую консультацию, оформить выплаты и зарегистрировать рождение ребенка.