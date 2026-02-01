Ричмонд
«По-итальянски гостеприимно». Организаторы Олимпиады сказали, атлеты каких стран будут жить рядом с белорусами

Организаторы Олимпиады определили, атлеты каких стран будут соседями белорусов.

Источник: Комсомольская правда

Олимпийская деревня в Милане уже принимает делегации со всего мира, сообщили в НОК Беларуси.

Прибыли и первые представители белорусской делегации. Они приняли комнаты, где будут проживать атлеты и тренеры. Об условиях отзывы хорошие.

— Все чисто убрано, имеется все необходимое, создан уют, по-итальянски гостеприимно. По некоторым позициям организация лучше, чем в Париже, — сказали в штабе белорусской команды.

Белорусов определили в соседи к командам Бельгии, Канады, Республики Корея и Казахстана. Олимпиада в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдет с 6 по 22 февраля.

Ранее мы писали, что известно о семи белорусских спортсменках, которые выступят на Олимпиаде-2026 в Италии.

Кстати, белорусы не смогут участвовать в параде атлетов на открытии Олимпиады в Италии.

