«По-итальянски гостеприимно». Организаторы Олимпиады сказали, атлеты каких стран будут жить рядом с белорусами

Олимпийская деревня в Милане уже принимает делегации со всего мира, сообщили в НОК Беларуси.
Прибыли и первые представители белорусской делегации. Они приняли комнаты, где будут проживать атлеты и тренеры. Об условиях отзывы хорошие.
— Все чисто убрано, имеется все необходимое, создан уют, по-итальянски гостеприимно. По некоторым позициям организация лучше, чем в Париже, — сказали в штабе белорусской команды.
Белорусов определили в соседи к командам Бельгии, Канады, Республики Корея и Казахстана. Олимпиада в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдет с 6 по 22 февраля.
Ранее мы писали, что известно о семи белорусских спортсменках, которые выступят на Олимпиаде-2026 в Италии.
Кстати, белорусы не смогут участвовать в параде атлетов на открытии Олимпиады в Италии.
