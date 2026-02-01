Спрогнозированы опасные места в Омской области: список

«Прогноз ЧС обусловлен облачной погодой с прояснениями, местами небольшим снегом, ночью и утром местами туманом, изморозью, на дорогах местами гололедицей, температурой воздуха около нормы (средняя месячная температура воздуха −14…-16 °С)», — сообщили в ГУ МЧС по Омской области.