Теплоснабжение в домах на намыве восстановили на пять часов раньше срока

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» завершили ремонт теплопровода по адресу: улица Нахимова, 20 в Василеостровском районе на пять часов раньше нормативного срока — в 00:20 1 февраля вместо 05:00. Об этом сообщили в пресс-службе компании.