Теплоснабжение в домах на намыве восстановили на пять часов раньше срока

Теплоэнергетики заменили более одного метра теплопровода диаметром 1000 мм и установили направляющую опору. После ремонта гидравлические параметры на участке магистрали восстановили, подача отопления и горячей воды осуществляется в полном объеме. Управляющие организации уведомили о необходимости проверить внутридомовые системы.
Работы по устранению технологического нарушения на трубопроводе начались вечером 30 января. На время ремонта температура отопления и горячей воды в домах на намывных территориях и близлежащих улицах была снижена.