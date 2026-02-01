Ричмонд
В двух населенных пунктах Ростовской области ограничили подачу воды

На Дону подачу воды ограничили в селе Кулешовка и поселке Овощном.

Источник: Комсомольская правда

В двух населенных пунктах Азовского района Ростовской области ограничили подачу воды. Об этом 1 февраля в своем телеграм-канале сообщает министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

Ограничения коснулись села Кулешовка и поселка Овощного. Причина — устранение порыва на водопроводных сетях.

После ремонта и заполнения системы ресурс вернут в полном объеме, пообещала Антонина Пшеничная. Ориентировочное время завершения работ — 22 часа 1 февраля. На месте порыва задействовали бригаду УМП ЖКХ «Кулешовское сельское поселение».

