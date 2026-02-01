Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске планируют запустить туристические спуски на бобах и санях

Спуски на туристических бобах и санях могут появиться в Красноярске.

Источник: Комсомольская правда

На красноярской санной трассе могут появиться спуски на туристических бобах и санях. Такую инициативу министр спорта края Денис Петровский обсудил с президентом Федерации бобслея России Анатолием Пеговым.

Чиновники посетили красноярскую санную трассу (одну из четырех в нашей стране) и побывали на тренировке юных скелетонистов. По словам министра, сейчас прорабатывается вопрос реконструкции трассы.

— Параллельно мы хотим развивать спортивно-туристическое направление. Так, чтобы сделать бобслей и сани доступными и увлекательными для каждого, — говорит Петровский.

В перспективе жители и гости краевого центра смогут кататься и на «вучках» — мягких бобах. На таком по трассе прокатиться может любой желающий.

Пробные спуски (пока на санях) планируют запустить уже в 2026 году.