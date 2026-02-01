В Красноярске планируют запустить туристические спуски на бобах и санях

На красноярской санной трассе могут появиться спуски на туристических бобах и санях. Такую инициативу министр спорта края Денис Петровский обсудил с президентом Федерации бобслея России Анатолием Пеговым.
Чиновники посетили красноярскую санную трассу (одну из четырех в нашей стране) и побывали на тренировке юных скелетонистов. По словам министра, сейчас прорабатывается вопрос реконструкции трассы.
— Параллельно мы хотим развивать спортивно-туристическое направление. Так, чтобы сделать бобслей и сани доступными и увлекательными для каждого, — говорит Петровский.
В перспективе жители и гости краевого центра смогут кататься и на «вучках» — мягких бобах. На таком по трассе прокатиться может любой желающий.
Пробные спуски (пока на санях) планируют запустить уже в 2026 году.