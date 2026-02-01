Эрмитаж открыл виртуальную выставку, посвященную женщинам в искусстве

— Эта экспозиция особенная, она в современной манере удостаивает вниманием тех, кто исторически был им обделен. Мы расскажем о целой серии замечательных мастеров: графиков, рисовальщиц на фарфоре, скульпторов и, конечно, живописцев. Все эрмитажные художницы очень разные, — сказал он.