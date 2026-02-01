Эрмитаж открыл виртуальную выставку, посвященную женщинам в искусстве

Эрмитаж открыл виртуальную выставку. Посмотреть на картины можно на сайте музея. Они объединены одной темой — "Искусство быть художницей. Женщины в европейском искусстве
Как объяснил директор Эрмитажа, Михаил Пиотровский, делать большую выставку в залах было нельзя, так как это выбивалось из стиля музея.
— Эта экспозиция особенная, она в современной манере удостаивает вниманием тех, кто исторически был им обделен. Мы расскажем о целой серии замечательных мастеров: графиков, рисовальщиц на фарфоре, скульпторов и, конечно, живописцев. Все эрмитажные художницы очень разные, — сказал он.
В собрании Эрмитажа хранятся работы женщин, которые вошли в историю мирового искусства. Однако, в постоянную экспозицию большая часть этих работ не попала. Поэтому их решили объединить в одном виртуальном пространстве.
На выставке можно увидеть работы Элизабетт Сирани (1638−1665), Розальбы Каррьеры (1675−1757), которая ввела в моду жанр пастельного портрета, а так же Анны Доротеи Тербуш-Лисиевскрй (1721−1782), Ангелики Кауфман (1741−1807) и многих других.