Самарским многодетным родителям предложили сократить рабочую неделю

Некоторым родителям в Самарской области могут сократить рабочие часы.

Источник: Комсомольская правда

Некоторым гражданам России с детьми предложили сократить рабочую неделю. Законопроекты об этом внесли в Госдуму РФ, и, если их поддержат, нововведение будет распространяться и на жителей Самарской области.

Согласно первому законопроекту, предлагается установить 32-дневную рабочую неделю для многодетных семей, где старшему еще не исполнилось 18 лет (или 23 лет, если он учится очно), а младшему — еще нет 14 лет. Такую же меру поддержки предложили ввести для тех, у кого супруг мобилизован или служит по контракту, и есть ребенок до 14 лет.

Второй законопроект предлагает ввести для многодетных родителей рабочую неделю продолжительностью 30 часов. Деталей авторы инициативы не раскрывают.