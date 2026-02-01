Самарским многодетным родителям предложили сократить рабочую неделю

Согласно первому законопроекту, предлагается установить 32-дневную рабочую неделю для многодетных семей, где старшему еще не исполнилось 18 лет (или 23 лет, если он учится очно), а младшему — еще нет 14 лет. Такую же меру поддержки предложили ввести для тех, у кого супруг мобилизован или служит по контракту, и есть ребенок до 14 лет.