От задержанной в США самарчанки отказалась родная мать

Продолжается история о том, как в США две туристки из Самары были задержаны на военной базе. Телеканал «РТ на русском» сообщает, что от одной из них, Натальи, отказалась родная мать.
Ранее сообщалось, что две россиянки из Самары, Кристина и Наталья, оказались под стражей в США после того, как случайно заехали на военную базу морской пехоты Camp Pendleton в Сан-Диего. Девушкам грозит тюремный срок до шести месяцев.
Мать Натальи заявила, что сперва она думала, будто её дочь едет путешествовать в Мексику. Но оттуда та прислала сообщение, что переезжает в США и намеревается оставаться жить там. Из-за этого решения мать и дочь поссорились.
«Она стала писать плохое про Россию, я спрашивала, зачем она это делает, просила прекратить. Начались конфликты. В итоге она меня везде заблокировала, мы не общаемся почти два года. Раз она решила остаться там, я выписала её из своей квартиры через суд», — заявила женщина журналистам.
По словам женщины, поездку Наталья готовила основательно и продала даже ради этого свою квартиру. «Она свой выбор сделала. Пусть в Америке ей и помогают, а в России дочери делать нечего», — комментирует ситуацию её мать.