Ричмонд
-8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На улицах Новороссийска введут ограничения движения из-за «Бескозырки»

Администрация Новороссийска утвердила временные ограничения движения для транспорта в центре города 3 и 4 февраля.

Источник: Комсомольская правда

В связи с проведением в Новороссийске всероссийской акции «Бескозырка» движение транспорта в центре города будет временно ограничено.

Согласно постановлению администрации, с 15:00 до 21:00 3 февраля на участках проспекта Ленина и прилегающих улиц будет запрещено движение, кроме общественного транспорта.

С 21:00 3 февраля до 02:00 4 февраля эти же участки будут полностью перекрыты для всех видов транспорта. Мероприятие, посвященное десанту на Малую Землю, пройдет в 58-й раз. Власти призывают водителей учитывать эту информацию при планировании поездок.