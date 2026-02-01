На улицах Новороссийска введут ограничения движения из-за «Бескозырки»

В связи с проведением в Новороссийске всероссийской акции «Бескозырка» движение транспорта в центре города будет временно ограничено.
Согласно постановлению администрации, с 15:00 до 21:00 3 февраля на участках проспекта Ленина и прилегающих улиц будет запрещено движение, кроме общественного транспорта.
С 21:00 3 февраля до 02:00 4 февраля эти же участки будут полностью перекрыты для всех видов транспорта. Мероприятие, посвященное десанту на Малую Землю, пройдет в 58-й раз. Власти призывают водителей учитывать эту информацию при планировании поездок.