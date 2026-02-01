На улицах Новороссийска введут ограничения движения из-за «Бескозырки»

С 21:00 3 февраля до 02:00 4 февраля эти же участки будут полностью перекрыты для всех видов транспорта. Мероприятие, посвященное десанту на Малую Землю, пройдет в 58-й раз. Власти призывают водителей учитывать эту информацию при планировании поездок.